Россия и КНДР ведут переговоры о соглашениях по поставкам оружия — разведка США

Россия и Северная Корея “активно продвигаются” в переговорах по потенциальному соглашению о поставках оружия, которое обеспечило бы значительное количество боеприпасов для различных типов вооружений, включая артиллерию, что является последним свидетельством того, что Кремль отчаянно пытается получить дополнительные материальные средства для своего неудачного вторжения в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой на недавно обнародованные данные американской разведки.

Указанные сообщения о потенциальной сделке между КНДР и РФ появилась вопреки публичным заявлениям Северной Кореи об обратном.

Администрация президента США Джо Байдена заявила в среду, что она по-прежнему обеспокоена тем, что КНДР и РФ ведут переговоры о поставках оружия, и что после поездки министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею в прошлом месяце вторая делегация российских чиновников посетила Пхеньян для дальнейших переговоров о потенциальной сделке.

Помимо второй делегации, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых “пообещали усилить двустороннее сотрудничество”, по словам Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

— Мы по-прежнему обеспокоены тем, что КНДР продолжает рассматривать возможность оказания военной поддержки российским военным силам в Украине, и у нас есть новая информация, которой мы можем поделиться сегодня, о том, что переговоры по вооружениям между Россией и КНДР активно продвигаются. После этих переговоров обсуждение на высоком уровне может продолжиться в ближайшие месяцы, — сказал Кирби.

Тем временем, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и Северную Корею в переговорах о поставках оружия. Гринфилд назвала это “позорным” и нарушением резолюций Совета Безопасности, одобренных Россией.

Обнародование новых разведывательных данных является последним примером того, как Белый дом планирует продолжать освещать усилия России, направленные на избежание западных санкций и получение оружия для своей войны, а также сообщать Северной Корее, что США внимательно следят за этими усилиями. Это также самое детальное доказательство, предоставленное за последние месяцы, что Россия сотрудничает с Северной Кореей с целью содействия ее вторжению в Украину.

— По этим потенциальным соглашениям Россия получила бы от КНДР значительное количество и различные типы боеприпасов, которые российские военные планируют использовать в Украине. Эти потенциальные сделки могут также включать предоставление сырья, которое поможет российской оборонно-промышленной базе, — заявил Кирби, пообещав, что США будут принимать прямые меры для введения санкций против любых субъектов, вовлеченных в потенциальные сделки, и призвал Пхеньян прекратить переговоры.

Ранее в этом месяце Министерство финансов США наложило санкции на сеть уклонения от санкций, направленную на поддержку сделок по продаже оружия между Россией и Северной Кореей.

Кирби также заявил, что попытки России получать оружие из таких стран, как Иран и Северная Корея, являются четким сигналом о том, что Москва находится в затруднительном положении.

— Нет другого способа посмотреть на это, кроме отчаяния и слабости, откровенно говоря, — сказал чиновник.

В конце прошлого года Пхеньян поставил частной военной компании Вагнер пехотные ракеты и реактивные снаряды для своих войск в Украине, а западные официальные лица заявили, что Иран поставлял России оружие для использования в Украине. Иран и Северная Корея отрицают эти заявления.

Источник : CNN

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