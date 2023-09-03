Черный дым накрыл Санкт-Петербург: очевидцы слышали взрывы, горит нефтебаза

Российские паблики 3 сентября сообщают о масштабном пожаре на нефтебазе в Санкт-Петербурге.

Это подтверждают многочисленные фото и видео очевидцев, которые также утверждают, что перед пожаром слышали взрывы.

В российском МЧС заявили, что тушат пожар на территории ангара у нефтебазы Ручьи. Площадь возгорания — 800 кв. м. Информации о пострадавших на данный момент нет.

О причинах пожара ничего не сообщается.

Фото: Фонтанка

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