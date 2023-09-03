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Валентина Летяк, редактор ленты

Черный дым накрыл Санкт-Петербург: очевидцы слышали взрывы, горит нефтебаза

Пітер пожежа на нафтобазі

Российские паблики 3 сентября сообщают о масштабном пожаре на нефтебазе в Санкт-Петербурге.

Это подтверждают многочисленные фото и видео очевидцев, которые также утверждают, что перед пожаром слышали взрывы.

В российском МЧС заявили, что тушат пожар на территории ангара у нефтебазы Ручьи. Площадь возгорания — 800 кв. м. Информации о пострадавших на данный момент нет.

О причинах пожара ничего не сообщается.

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Черный дым накрыл Санкт-Петербург: очевидцы слышали взрывы, горит нефтебаза

Фото: Фонтанка

Война в Украине, Взрыв, Пожар, Росія, Санкт-Петербург
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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