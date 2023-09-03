Чорний дим накрив Санкт-Петербург: очевидці чули вибухи, горить нафтобаза

Російські пабліки 3 вересня повідомляють про масштабну пожежу на нафтобазі у Санкт-Петербурзі.

Це підтверджують численні фото та відео очевидців, які також стверджують, що перед пожежею чули вибухи.

У російському МНС заявили, що гасять пожежу на території ангару поблизу нафтобази Ручьи. Площа загоряння – 800 кв. м. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про причини пожежі нічого не повідомляється.

Фото: Фонтанка

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