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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чорний дим накрив Санкт-Петербург: очевидці чули вибухи, горить нафтобаза

Пітер пожежа на нафтобазі

Російські пабліки 3 вересня повідомляють про масштабну пожежу на нафтобазі у Санкт-Петербурзі.

Це підтверджують численні фото та відео очевидців, які також стверджують, що перед пожежею чули вибухи.

У російському МНС заявили, що гасять пожежу на території ангару поблизу нафтобази Ручьи. Площа загоряння – 800 кв. м. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про причини пожежі нічого не повідомляється.

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Чорний дим накрив Санкт-Петербург: очевидці чули вибухи, горить нафтобаза

Фото: Фонтанка

Війна в Україні, Вибух, Пожежа, Росія, Санкт-Петербург
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