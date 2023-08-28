В российском Мурманске вспыхнул пожар в промзоне — что известно

В российском городе Мурманск вспыхнул масштабный пожар в районе промышленной зоны. В небо поднимается густой и черный дым.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования Юг Вооруженных сил Украины Владислав Назаров в своем Telegram-канале.

— В Мурманске большой пожар на промзоне, сообщают местные СМИ. Опять курят в неустановленных местах, — говорится в сообщении.

Ночью военные контрразведки Службы безопасности Украины атаковали аэродром в российском Курске, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники в СБУ.

В сообщении говорится, что 16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. В то же время среди атакованных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря.

Источник: Погляд Назара

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