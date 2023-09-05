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У многих политиков яйца-пашот: секретарь СНБО об испуге мира перед Россией

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Многие иностранные политики имеют испуг перед Российской Федерацией, однако не совсем понятно, откуда он появился и почему до сих пор остается в мире.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время Киевского форума по безопасности.

— У меня была встреча с командующим Вооруженными силами Британии. Мы с ним вспомнили, когда были учения Sea Breeze, то единственный корабль, который пошел туда, куда надо, это было в то время под его командованием. Я сказал, что у него стальные яйца. К большому сожалению, очень много яиц у политиков находятся в состоянии пашот. И это большая проблема для всего мира. Это проблема, потому что этот испуг перед Россией, который непонятно из какого контекста проявился, сказывается, — обратил внимание секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что в мире сейчас постоянно происходят процессы, на которые очень сложно получить ответы.

— Например, 7 сентября в 1941 году Гитлер начал бомбардировку Лондона. Эта бомбардировка была 57 дней подряд, днем и ночью утюжили немецкие Люфтваффе Лондон. Я слабо представляю, чтобы Рузвельт набрал Черчилля и сказал: друг, вы не трогайте Гитлера, потому что у него там мощная армия, у него мощное оружие, вы как-то смиритесь с этим. Понимаете, да?

Мы не можем сказать, что война закончится завтра или послезавтра — это зависит от очень многих факторов. Единственное, что могу сказать, что наш народ будет бороться за независимость, сколько потребуется, — считает он.

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У многих политиков яйца-пашот: секретарь СНБО об испуге мира перед Россией

Война в Украине, Алексей Данилов, СНБО, Росія
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