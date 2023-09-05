Ценный обменный фонд. Никто из пленных российских пилотов не отказывался от обмена — Юсов
Среди пленных российских пилотов не было тех, кто бы отказался от обмена.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
— Среди пилотов таких не было, потому что они понимали, что их точно обменяют. Они ценный обменный фонд, в отличие от многих представителей рядового состава армии РФ. Кроме того, пилоты — носители специфической информации с ограниченным доступом, — рассказал он.
В ГУР добавили, что летчики — белая кость всех армий мира, поскольку их долго готовят. Государства всех стран в летный состав вкладывают и годы, и миллионы.
В то же время сейчас в РФ срок подготовки пилотов сведен до недель, чтобы как можно быстрее отправить их на войну.
Ранее российский пилот, который переместил в Украину вертолет Ми-8, рассказал, как ему удалось перегнать в Украину Ми-8 вместе с экипажем.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная