Ценный обменный фонд. Никто из пленных российских пилотов не отказывался от обмена — Юсов

Среди пленных российских пилотов не было тех, кто бы отказался от обмена.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

— Среди пилотов таких не было, потому что они понимали, что их точно обменяют. Они ценный обменный фонд, в отличие от многих представителей рядового состава армии РФ. Кроме того, пилоты — носители специфической информации с ограниченным доступом, — рассказал он.

В ГУР добавили, что летчики — белая кость всех армий мира, поскольку их долго готовят. Государства всех стран в летный состав вкладывают и годы, и миллионы.

В то же время сейчас в РФ срок подготовки пилотов сведен до недель, чтобы как можно быстрее отправить их на войну.

Ранее российский пилот, который переместил в Украину вертолет Ми-8, рассказал, как ему удалось перегнать в Украину Ми-8 вместе с экипажем.

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