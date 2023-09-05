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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У багатьох політиків яйця-пашот: секретар РНБО про переляк світу перед Росією

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Багато іноземних політиків мають переляк перед Російською Федерацією, проте не зовсім зрозуміло, звідки він з’явився і чому досі залишається у світі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час Київського безпекового форуму.

– У мене була зустріч з командувачем Збройних сил Британії. Ми з ним згадали, коли були навчання Sea Breeze, то єдиний корабель, який пішов туди, куди треба, це було на той час під його командуванням. Я сказав, що в нього сталеві яйця. На превеликий жаль, дуже багато яєць у політиків перебувають у стані пашот. І це велика проблема для всього світу. Це проблема, тому що цей переляк перед Росією, який незрозуміло з якого контексту виявився, дається взнаки, – звернув увагу секретар РНБО.

Олексій Данілов зазначив, що у світі зараз постійно відбуваються процеси, на які дуже складно отримати відповіді.

– Наприклад, 7 вересня у 1941 році Гітлер почав бомбардування Лондону. Це бомбардування було 57 днів поспіль, вдень і вночі утюжили німецькі Люфтваффе Лондон. Я слабо уявляю, щоб Рузвельт набрав Черчілля і сказав: друже, ви не чіпайте Гітлера, тому що в нього там потужна армія, він має потужну зброю, ви якось змиріться з цим. Розумієте, так?

Ми не можемо сказати, що війна закінчиться завтра чи післязавтра – це залежить від дуже багатьох факторів. Єдине, що можу сказати, що наш народ боротиметься за незалежність, скільки буде потрібно, – вважає він.

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