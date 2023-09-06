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В Белгородской области РФ пылает лакокрасочный завод

В Белгородской области РФ пылает лакокрасочный завод

Утром 6 сентября в российском Шебекино (Белгородская область) вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Указано, что возгорание произошло на территории предприятия ООО Белсинтез, занимающегося производством лакокрасочной продукции.

Россияне сообщают, что пожар уже ликвидировали, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в российском Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработало неизвестное взрывное устройство.

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Источник, фото: ШÖ Шебекино

Пожар, Росія
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