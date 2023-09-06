В Белгородской области РФ пылает лакокрасочный завод
Утром 6 сентября в российском Шебекино (Белгородская область) вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Указано, что возгорание произошло на территории предприятия ООО Белсинтез, занимающегося производством лакокрасочной продукции.
Россияне сообщают, что пожар уже ликвидировали, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в российском Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработало неизвестное взрывное устройство.
Источник, фото: ШÖ Шебекино
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова