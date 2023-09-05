В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно

В российском Санкт-Петербурге на улице Крупской возле военного комиссариата Невского района сработало неизвестное взрывное устройство.

По данным российских изданий, взрывотехники ФСБ и сотрудники местных правоохранительных ведомств работают во дворе. Его часть вместе с газоном окружена.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство с порохом сработало в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу.

Известно, что недалеко от места взрыва расположен местный военкомат. В том же здании — несколько благотворительных фондов и храм Успения Пресвятой Богородицы.

Последний сегодня закрыт, но позже там планировалась работа с подопечными, пишут российские издания.

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