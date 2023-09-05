Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно

В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно
Фото: Факти ICTV

В российском Санкт-Петербурге на улице Крупской возле военного комиссариата Невского района сработало неизвестное взрывное устройство.

По данным российских изданий, взрывотехники ФСБ и сотрудники местных правоохранительных ведомств работают во дворе. Его часть вместе с газоном окружена.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство с порохом сработало в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу.

Известно, что недалеко от места взрыва расположен местный военкомат. В том же здании — несколько благотворительных фондов и храм Успения Пресвятой Богородицы.

Последний сегодня закрыт, но позже там планировалась работа с подопечными, пишут российские издания.

Читайте также
Оккупанты после взрывов под Москвой начали ловить БпЛА над Крымом
БПЛА безпілотник

Взрыв, Вибухівка, Росія, Санкт-Петербург
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Суровикина освободили из-под ареста, генерала видели на публике — NYT
В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно
Бывший пилот РФ рассказал, почему перешел на сторону Украины
В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно
Куба разоблачила сеть, которая заставляла ее граждан воевать на стороне РФ
проросійські окупанти
Под Мелитополем от взрывов дрожала земля: что известно о “бавовне” на ВОТ
Вибух
Карта боевых действий на 05.09.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (05.09.2023)
В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (04.09.2023)
В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (04.09.2023)
В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (04.09.2023)
В Санкт-Петербурге возле военного комиссариата сработала взрывчатка – что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь