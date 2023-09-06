Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Бєлгородській області РФ палає лакофарбовий завод

У Бєлгородській області РФ палає лакофарбовий завод

Вранці 6 вересня у російському Шебекіно (Бєлгородська область) спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначено, що займання сталося на території підприємства ТОВ Белсинтез, що займається виробництвом лакофарбової продукції.

Росіяни повідомляють, що пожежу вже ліквідували, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Раніше у російському Санкт-Петербурзі біля військового комісаріату спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Читайте також
Партизанська “бавовна” у Новій Каховці: росіяни закрили партійні штаби
Підірваний штаб партії Единая Россия у Каховці

Джерело, фото: ШÖ Шебекино

Пожежа, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Не пройшли перевірку Служби безпеки. Латвія відмовила понад 80 росіянам у посвідках на проживання
Латвія, Рига
У МЗС прокоментували переговори Путіна та Ердогана щодо зернової угоди
Дмитро Кулеба
Політики, влада і незалежні ЗМІ: Кремль посилив пропаганду в Німеччині
пропаганда РФ фейк
Очільник МОК виступив за допуск спортсменів з РФ та Білорусі до Олімпіади у Парижі
Томас Бах
Після псевдовиборів окупанти хочуть провести на Луганщині мобілізацію – партизани
російські окупанти

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Історія героя-танкіста, який брав участь у прориві на Херсонщині
У Бєлгородській області РФ палає лакофарбовий завод
Обстріли майже щохвилини: як живе Херсон сьогодні
У Бєлгородській області РФ палає лакофарбовий завод
Дрон-розвідник та дрон-бомбардувальник: український виробник вражає
У Бєлгородській області РФ палає лакофарбовий завод
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
У Бєлгородській області РФ палає лакофарбовий завод
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь