Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Бєлгородській області РФ палає лакофарбовий завод
Вранці 6 вересня у російському Шебекіно (Бєлгородська область) спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначено, що займання сталося на території підприємства ТОВ Белсинтез, що займається виробництвом лакофарбової продукції.
Росіяни повідомляють, що пожежу вже ліквідували, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Раніше у російському Санкт-Петербурзі біля військового комісаріату спрацював невідомий вибуховий пристрій.
Джерело, фото: ШÖ Шебекино
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