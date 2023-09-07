G20 согласилась предоставить Африканскому Союзу членство наравне с ЕС – СМИ
Страны G20 согласилась предоставить Африканскому Союзу статус постоянного члена.
Как сообщает Bloomberg, ожидается, что об этом решении объявят во время саммита G20 в Индии в эти выходные.
Этот шаг предоставит Африканскому Союзу, состоящему из 55 членов, такой же статус, как и Европейскому Союзу.
— Это часть усилий, направленных на то, чтобы предоставить африканским странам более весомый голос в решении глобальных вопросов, таких как изменение климата и долги развивающихся рынков, особенно в условиях, когда рынки Глобального Юга, играют более заметную роль в мировых делах.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, принимающий саммит G20, определил своим приоритетом предоставление Африканскому Союзу полноправного членства.
Глава правительства Италии Джорджа Мелони также был среди тех, кто выступал за членство Африканского Союза в G20 на последней встрече G7, которая состоялась в Японии в середине мая. В мае во время визита в штаб-квартиру Африканского Союза в Эфиопии эти призывы также поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.
По данным источников агентства Reuters, ожидается, что Африканскому Союзу предоставят членство в G20 на следующем саммите, который состоится в 2024 году в Бразилии.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик