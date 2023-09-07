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G20 согласилась предоставить Африканскому Союзу членство наравне с ЕС – СМИ

G20
Фото: Getty Images

Страны G20 согласилась предоставить Африканскому Союзу статус постоянного члена.

Как сообщает Bloomberg, ожидается, что об этом решении объявят во время саммита G20 в Индии в эти выходные.

Этот шаг предоставит Африканскому Союзу, состоящему из 55 членов, такой же статус, как и Европейскому Союзу.

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— Это часть усилий, направленных на то, чтобы предоставить африканским странам более весомый голос в решении глобальных вопросов, таких как изменение климата и долги развивающихся рынков, особенно в условиях, когда рынки Глобального Юга, играют более заметную роль в мировых делах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, принимающий саммит G20, определил своим приоритетом предоставление Африканскому Союзу полноправного членства.

Глава правительства Италии Джорджа Мелони также был среди тех, кто выступал за членство Африканского Союза в G20 на последней встрече G7, которая состоялась в Японии в середине мая. В мае во время визита в штаб-квартиру Африканского Союза в Эфиопии эти призывы также поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

По данным источников агентства Reuters, ожидается, что Африканскому Союзу предоставят членство в G20 на следующем саммите, который состоится в 2024 году в Бразилии.

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Источник: Bloomberg
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