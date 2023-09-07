Перед саммитом G20. Китай сменил нейтральность на более проукраинскую позицию — Bloomberg

Китайские чиновники, участвующие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G20, заняли более проукраинскую позицию.

Об этом агентству Bloomberg на условиях анонимности сообщил высокопоставленный французский чиновник.

— Нейтральная позиция Китая в прошлом была выгодна Москве. Однако Пекин занял более мягкую позицию к Украине по сравнению с прошлым годом, — говорится в сообщении.

Французский чиновник отметил, что все страны G20 договорились об общем языке по войне в Украине.

В то же время агентство указывает, что Индия, которая принимает нынешний саммит G20, отказалась осудить вторжение РФ в Украину.

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что он разочарован тем, что лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии.

Источник : Bloomberg

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