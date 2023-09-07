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Перед саммитом G20. Китай сменил нейтральность на более проукраинскую позицию — Bloomberg

Китай
Фото: Pixabay

Китайские чиновники, участвующие в переговорах по итоговому коммюнике саммита G20, заняли более проукраинскую позицию.

Об этом агентству Bloomberg на условиях анонимности сообщил высокопоставленный французский чиновник.

— Нейтральная позиция Китая в прошлом была выгодна Москве. Однако Пекин занял более мягкую позицию к Украине по сравнению с прошлым годом, — говорится в сообщении.

Французский чиновник отметил, что все страны G20 договорились об общем языке по войне в Украине.

В то же время агентство указывает, что Индия, которая принимает нынешний саммит G20, отказалась осудить вторжение РФ в Украину.

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что он разочарован тем, что лидер Китая Си Цзиньпин не посетит саммит G20 в Индии.

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Саміт G20 в Індії

Источник: Bloomberg
G20, Война в Украине, Китай, Росія, Саміт, Украина
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

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