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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

G20 погодилася надати Африканському Союзу членство нарівні з ЄС – ЗМІ

G20
Фото: Getty Images

Країни G20 погодилася надати Африканському Союзу статусу постійного члена.

Як повідомляє Bloomberg, очікується, що про це рішення оголосять під час саміту G20 в Індії цими вихідними.

Цей крок надасть Африканському Союзу, що складається з 55 членів, такий самий статус, як і Європейському Союзу.

Зараз дивляться

– Це частина зусиль, спрямованих на те, щоб надати африканським країнам вагоміший голос у вирішенні глобальних питань, таких як зміна клімату і борги ринків, що розвиваються, особливо в умовах, коли ринки Глобального Півдня, відіграють помітнішу роль у світових справах.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає саміт G20, визначив своїм пріоритетом надання Африканському Союзу повноправного членства.

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні також був серед тих, хто виступав за членство Африканського Союзу в G20 на останній зустрічі G7, яка відбулася в Японії в середині травня. У травні під час візиту до штаб-квартири Африканського Союзу в Ефіопії ці заклики також підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За даними джерел агентства Reuters, очікується, що Африканському Союзу нададуть членство в G20 на наступному саміті, що відбудеться у 2024 році у Бразилії.

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Джерело: Bloomberg
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