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Эстония планирует одобрить законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины

Маргус Цахкна
Фото: Depositphotos

Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в 2023 году легализует конфискацию связанных с Кремлем активов для финансирования восстановления Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщило агенство Bloomberg.

По его словам, этот шаг “действительно ударит” по России. Цахкна отметил, что правительство Эстонии одобрит законопроект в течение двух недель, прежде чем отправить его в парламент.

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Эстония подталкивает 27 членов блока двигаться вперед к реализации общеевропейского плана, поскольку он решает юридические сложности конфискации подсанкционных активов России.

— Это действительно ударит по олигархам — это действительно ударит по российскому государству, — сказал Цахкна.

Он добавил, что этот законопроект неизбежно повлечет российские судебные иски.

В связи с замораживанием активов российского центрального банка на сумму около €200 млрд, некоторые европейские лидеры призвали направить часть этих средств на восстановление Украины.

Инициатива Эстонии, которая разрабатывается с декабря 2022 года, может коснуться около €35 млн подсанкционных финансовых активов, принадлежащих российским предприятиям в Эстонии.

Согласно эстонской схеме, международный реестр убытков Украины будет использоваться как основа для экспроприации подсанкционных активов.

По словам Цахкна, разработка инициативы в соответствии с законодательством ЕС осложнялась жесткими гарантиями частной собственности в Эстонии.

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Источник: Bloomberg
Естонія, Санкції проти Росії
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