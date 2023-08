К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились Эстония и Литва

Эстония и Литва присоединяются к декларации G7 в поддержку гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас, обнародовав совместное заявление глав правительств Эстонии, Литвы и Латвии, которая присоединилась к декларации 9 августа.

— Мы продолжим помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и ЕС, — написала Каллас.

Estonia, together with Lithuania and Latvia, joins the #G7 declaration of support for Ukraine.

We will keep helping #Ukraine until victory. We will support Ukraine on its path towards NATO and EU membership.

Full joint statement with @krisjaniskarins and @IngridaSimonyte ⬇️ pic.twitter.com/7xMErFKYWb

— Kaja Kallas (@kajakallas) August 17, 2023