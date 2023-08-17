К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились Эстония и Литва

Эстония и Литва присоединяются к декларации G7 в поддержку гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас, обнародовав совместное заявление глав правительств Эстонии, Литвы и Латвии, которая присоединилась к декларации 9 августа.

— Мы продолжим помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и ЕС, — написала Каллас.

Estonia, together with Lithuania and Latvia, joins the #G7 declaration of support for Ukraine. We will keep helping #Ukraine until victory. We will support Ukraine on its path towards NATO and EU membership. Full joint statement with @krisjaniskarins and @IngridaSimonyte ⬇️ pic.twitter.com/7xMErFKYWb — Kaja Kallas (@kajakallas) August 17, 2023

В заявлении отмечается, что только членство в блоке может стать гарантом безопасности Украины в будущем.

— Членство Украины в НАТО также существенно укрепит евроатлантическую безопасность и стабильность… Украина доказала свою готовность продвигать наши общие принципы демократии, свободы личности и верховенства закона, а также вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, — говорится в документе.

Премьеры стран Балтики также заявили о готовности сотрудничать с Украиной на пути к ее членству в ЕС.

— Сильная, независимая и процветающая Украина, которая полностью привязана к евроатлантической семье, необходима для европейской безопасности. Помня об этом, мы присоединяемся к Декларации G7 о поддержке Украины. Мы будем работать с Украиной в рамках этой многосторонней структуры для установления обязательств и договоренностей в сфере безопасности, которые помогут Украине как можно быстрее победить в этой войне, — отмечается в заявлении.

На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля лидеры стран G7 согласовали Совместную декларацию по гарантиям безопасности для Украины.

К декларации присоединились Бельгия, Чехия, Греция, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Болгария, а теперь еще и Эстония с Литвой.

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