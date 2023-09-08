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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Естонія планує схвалити законопроєкт щодо конфіскації активів РФ на користь України

Маргус Цахкна
Фото: Depositphotos

Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка у 2023 році легалізує конфіскацію пов’язаних з Кремлем активів для фінансування відновлення України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомило агенство Bloomberg.

За його словами, цей крок “дійсно вдарить” по Росії. Цахкна зазначив, що уряд Естонії схвалить законопроєкт протягом двох тижнів, перш ніж відправити його до парламенту.

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Естонія підштовхує 27 членів блоку рухатися вперед до реалізації загальноєвропейського плану, оскільки він вирішує юридичні складнощі конфіскації підсанкційних активів Росії.

— Це дійсно вдарить по олігархах – це дійсно вдарить по російській державі, – сказав Цахкна.

Він додав, що цей законопроєкт неминуче спричинить російські судові позовию

У зв’язку із замороженням активів російського центрального банку на суму близько €200 млрд, деякі європейські лідери закликали спрямувати частину цих коштів на відновлення України.

Ініціатива Естонії, яка розробляється з грудня 2022 року, може торкнутися близько €35 млн підсанкційних фінансових активів, що належать російським підприємствам в Естонії.

Згідно з естонською схемою, міжнародний реєстр збитків України буде використовуватися як основа для експропріації підсанкційних активів.

За словами Цахкна, розробка ініціативи згідно з законодавством ЄС ускладнювалася жорсткими гарантіями приватної власності в Естонії.

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Джерело: Bloomberg
Естонія, Санкції проти Росії
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