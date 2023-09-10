Стефанишина поделилась главным уроком саммита НАТО в Вильнюсе

Украина не получила большего во время саммита НАТО в Вильнюсе, потому что лидеры государств-членов Организации Североатлантического договора не рискнули взять на себя слишком большую ответственность.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время форума Yalta European Strategy, который проходил в течение 8-9 сентября в Киеве.

— Главный урок, который мы вынесли из Вильнюса: лидеры (стран НАТО, — Ред.) оказались не готовы взять на себя ответственность за более амбициозное заявление, поскольку не чувствовали поддержки общества, — считает Стефанишина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции утверждает, что предоставление в Вильнюсе гарантий вступления Украины в НАТО могло бы изменить ход полномасштабной войны с Россией.

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— Это всего пять дополнительных слов в декларации, но они изменили бы ход войны — Путин “умер”. Однако политической воли включить эти пять слов не оказалось, — обратила внимание она.

По словам Стефанишиной, сначала украинскую сторону это возмутило. Однако потом стало понятно, что необходимо иметь поддержку обществ и парламентов этих стран для того, чтобы лидеры в следующий раз имели достаточно воли для принятия такого решения, добавила Стефанишина.

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