Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Стефанишина поделилась главным уроком саммита НАТО в Вильнюсе

Ольга Стефанішина
Фото: УНИАН

Украина не получила большего во время саммита НАТО в Вильнюсе, потому что лидеры государств-членов Организации Североатлантического договора не рискнули взять на себя слишком большую ответственность.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время форума Yalta European Strategy, который проходил в течение 8-9 сентября в Киеве.

— Главный урок, который мы вынесли из Вильнюса: лидеры (стран НАТО, — Ред.) оказались не готовы взять на себя ответственность за более амбициозное заявление, поскольку не чувствовали поддержки общества, — считает Стефанишина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции утверждает, что предоставление в Вильнюсе гарантий вступления Украины в НАТО могло бы изменить ход полномасштабной войны с Россией.

Сейчас смотрят

— Это всего пять дополнительных слов в декларации, но они изменили бы ход войны — Путин “умер”. Однако политической воли включить эти пять слов не оказалось, — обратила внимание она.

По словам Стефанишиной, сначала украинскую сторону это возмутило. Однако потом стало понятно, что необходимо иметь поддержку обществ и парламентов этих стран для того, чтобы лидеры в следующий раз имели достаточно воли для принятия такого решения, добавила Стефанишина.

Читайте также
Борис Джонсон считает, что с Путиным невозможно договориться о прекращении войны
Борис Джонсон

Война в Украине, Вільнюс, Владимир Путин, Ольга Стефанишина, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Формат гибридного трибунала не даст ответа на вопрос, как наказать Путина — Кулеба
Дмитро Кулеба
Борис Джонсон считает, что с Путиным невозможно договориться о прекращении войны
Борис Джонсон
Leopard 2 эффектно уничтожил российский танк, а другой заставил сбежать: обнародовано видео
Leopard 2
В ГУР рассказали, каких действий ждать от РФ осенью
Стефанишина поделилась главным уроком саммита НАТО в Вильнюсе
В Херсоне слышны взрывы, тревогу не объявляли — ГВА
Стефанишина поделилась главным уроком саммита НАТО в Вильнюсе

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Стефанишина поделилась главным уроком саммита НАТО в Вильнюсе
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Стефанишина поделилась главным уроком саммита НАТО в Вильнюсе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Стефанишина поделилась главным уроком саммита НАТО в Вильнюсе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Стефанишина поделилась главным уроком саммита НАТО в Вильнюсе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь