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Борис Джонсон считает, что с Путиным невозможно договориться о прекращении войны

Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не верит в возможность достичь компромисса с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании российско-украинской войны.

Об этом он заявил во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве, сообщает Европейская правда.

— Конечно, мы все хотим мира как можно быстрее. Мы все молимся за мир. Однако мы понимаем, что не получим мир путем договоренностей с Путиным. Пригожин хотел достичь соглашения с Путиным — и видите, как все произошло, — отметил Борис Джонсон.

По его словам, причиной нынешней войны стала неготовность НАТО принять Украину.

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— Все было бы иначе, если бы мы были гораздо более четкими в своей позиции, а мы говорили одно, а думали другое – и это привело к трагедии. И мы теперь должны четко сказать, что хотим, чтобы Украина как можно скорее стала членом НАТО. Как можно скорее, – подчеркнул экс-премьер Британии.

По словам Бориса Джонсона, Путин первый разбил аргумент о том, что если Украину примут в НАТО, то это спровоцирует российского президента.

— Это (решение как можно быстрее принять Украину в НАТО. – Ред.) будет очень тяжело принять некоторым людям в России, но это должно быть как в Библии: “Сила веры — в четкости”, — резюмировал политик.

Напомним, 12-13 июля 2023 года в Вильнюсе прошел саммит Североатлантического союза (НАТО).

По итогам встречи, государства-члены согласовали пакет из трех пунктов, который должен приблизить вступление Украины в военно-политический альянс.

Первым пунктом является многолетняя программа, которая позволит Украине перейти к тренировке военных по стандартам НАТО. Второй пункт – утверждение создания Совета Украина-НАТО. И третье решение – отмена Плана действий по членству и обещание принять Украину в Альянс, “когда будут достигнуты условия”.

Борис Джонсон жестко раскритиковал решение лидеров стран НАТО, которые не пригласили Украину в военно-политический блок на Вильнюсском саммите.

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Борис Джонсон считает, что с Путиным невозможно договориться о прекращении войны

 

Война в Украине, Джонсон, Пригожин, Путін
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