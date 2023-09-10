Стефанішина поділилася головним уроком саміту НАТО у Вільнюсі
Україна не отримала більшого під час саміту НАТО у Вільнюсі, тому що лідери держав-членів Організації Північноатлантичного договору не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час форуму Yalta European Strategy, що відбувався протягом 8-9 вересня у Києві.
– Головний урок, який ми винесли з Вільнюсу: лідери (країн НАТО, – Ред.) виявились неготовими взяти на себе відповідальність за більш амбітну заяву, оскільки не відчували підтримки суспільства, – вважає Стефанішина.
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції стверджує, що надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити перебіг повномасштабної війни з Росією.
– Це лише п’ять додаткових слів у декларації, але вони змінили б хід війни – Путін “помер”. Однак політичної волі включити ці п’ять слів не виявилося, – звернула увагу вона.
За словами Стефанішиної, спочатку українську сторону це обурило. Однак потім стало зрозуміло, що необхідно мати підтримку суспільств і парламентів цих країн для того, щоб лідери наступного разу мали достатньо волі для ухвалення такого рішення, додала Стефанішина.
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