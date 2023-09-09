С упоминанием о войне в Украине, но без осуждения действий РФ: страны G20 приняли коммюнике

Премьер-министр Индии, которая председательствует в G20, Нарендра Моди объявил, что на второй сессии саммита согласовали совместную декларацию по войне России в Украине, найдя компромиссные формулировки.

Индийская газета Hindustan Times, что все лидеры G20 согласились с декларацией после внесения изменений в текст по Украине.

— Друзья, мы только что получили хорошие новости. Благодаря упорной работе наших команд и сотрудничества со всеми вами мы достигли консенсуса по декларации лидеров G20 в Нью-Дели, — сказал Моди в коротком телевизионном заявлении.

В тексте говорится, что все государства должны действовать способом, соответствующим целям и принципам Устава ООН. Согласно ему, все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью территориальных захватов, нарушения суверенитета или политической независимости любого государства.

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В декларации отмечается, что применение или угроза применения ядерного оружия является неприемлемым.

— Мы отметили человеческие страдания и негативные дополнительные последствия войны в Украине для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепей поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще оправляются от пандемии Covid-19, — говорится в заявлении.

В тексте говорится, что сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны. Страны G20 призвали все государства соблюдать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и стабильность.

— Мирное урегулирование конфликтов и усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение. Мы объединимся в наших усилиях по преодолению негативного влияния войны на мировую экономику и будем приветствовать все соответствующие конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир в Украине, который будет соответствовать всем целям и принципам Устава ООН.

Стоит отметить, что в декларации не говорится об осуждении действий России, которая развязала войну против Украины.

Источник: Hindustan Times

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