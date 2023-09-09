Зі згадкою про війну в Україні, але без засудження дій РФ: країни G20 ухвалили комюніке

Прем’єр-міністр Індії, яка головує у G20, Нарендра Моді оголосив, що на другій сесії саміту погодили спільну декларацію щодо війни Росії в Україні, знайшовши компромісні формулювання.

Індійська газета Hindustan Times повідомляє, що всі лідери G20 погодилися з декларацією після внесення змін до тексту щодо України.

— Друзі, ми щойно отримали хороші новини. Завдяки наполегливій роботі наших команд та співпраці з усіма вами ми досягли консенсусу щодо декларації лідерів G20 у Нью-Делі, – сказав Моді у короткій телевізійній заяві.

У тексті йдеться, що всі держави повинні діяти у спосіб, що відповідає цілям і принципам Статуту ООН. Згідно з ним, усі держави повинні утримуватися від загрози силою або її застосування з метою територіальних загарбань, порушення суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави.

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У декларації наголошується, що застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною.

— Ми наголосили на людських стражданнях і негативних додаткових наслідках війни в Україні для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюгів постачання, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання, що ускладнило політичне середовище для країн, особливо тих, що розвиваються, та найменш розвинених країн, які все ще оговтуються від пандемії Covid-19, – йдеться у заяві.

У тексті йдеться, що сьогоднішня епоха не повинна бути епохою війни. Країни G20 закликали всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, зокрема територіальну цілісність і суверенітет, міжнародне гуманітарне право та багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність.

— Мирне врегулювання конфліктів і зусилля з подолання криз, а також дипломатія і діалог мають вирішальне значення. Ми об’єднаємося в наших зусиллях щодо подолання негативного впливу війни на світову економіку і будемо вітати всі відповідні конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні, який буде відповідати всім цілям і принципам Статуту ООН.

Варто зазначити, що у декларації не йдеться про засудження дій Росії, яка розв’язала війну проти України.

Джерело: Hindustan Times

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