Эрдоган просит G20 ослабить некоторые санкции против РФ, чтобы возобновить зерновую сделку — Bloomberg
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования России, чтобы попытаться возобновить работу Черноморской зерновой инициативы и снизить мировые цены на продовольствие.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Эрдоган пытается добиться уступок для РФ на закрытых встречах с лидерами стран G20 на саммите в Нью-Дели.
Напомним, что Москва вышла из зерновой сделки в июле, но после Эрдоган пытался убедить Путина вернуться к соглашению, но пока без успешно.
По словам трех турецких чиновников, знакомых с ходом переговоров, Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd’s of London и вновь подключить Москву к системе международных платежей SWIFT.
Ожидается, что после переговоров с Эрдоганом некоторые члены Группы двадцати потребуют “немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продуктов питания и удобрений/сырья из Российской Федерации и Украины”.
Они могут заявить, что зерновая сделка важна для удовлетворения спроса в развивающихся странах, особенно в Африке.
США и их союзники до сих пор сопротивлялись призывам ослабить санкции против России.
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