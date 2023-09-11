Белгородскую область атаковали беспилотники: в России ночью прогремели мощные взрывы
После часа ночи 11 сентября Белгородскую область России якобы атаковали два беспилотника.
Один из мощных взрывов, попавший на записи камер видеонаблюдения, обнародовали местные Telegram-каналы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что чрезвычайное происшествие случилось в Яковлевском городском округе.
В Минобороны РФ сообщают, что оба БпЛА уничтожили силы противовоздушной обороны.
Вячеслав Гладков добавляет, что фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом.
На место сразу прибыли все оперативные службы.
Пострадавших, как обычно убеждают после таких событий в России, нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 565-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Вячеслав Гладков, Минобороны России
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