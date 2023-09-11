Атака ударных дронов на Севере Украины и обстрелы Херсонской области: 565-й день войны

В условиях полномасштабной агрессии на истощение РФ против Украины необходима прочная поддержка союзников и партнеров. Именно Украина взяла на свой народ основное бремя начавшейся войны.

— У меня есть интуиция. Я читаю, слышу и вижу выражение их глаз. Мне говорят: мы всегда будем с тобой. Но я вижу, что на самом деле — это не так, — объяснил президент Украины Владимир Зеленский.