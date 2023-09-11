Атака ударных дронов на Севере Украины и обстрелы Херсонской области: 565-й день войны
Если партнеры не поддержат Украину, то помогут РФ победить — Зеленский
В условиях полномасштабной агрессии на истощение РФ против Украины необходима прочная поддержка союзников и партнеров. Именно Украина взяла на свой народ основное бремя начавшейся войны.
— У меня есть интуиция. Я читаю, слышу и вижу выражение их глаз. Мне говорят: мы всегда будем с тобой. Но я вижу, что на самом деле — это не так, — объяснил президент Украины Владимир Зеленский.
На Севере Украины — отбой угрозы БПЛА
В Черниговской и Сумской областях угроза применения дронов РФ
Зеленский объяснил, готова ли Украина к длительной войне с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к длительной войне с Россией. Однако глава государства считает, что российский диктатор Владимир Путин проиграет, потому что РФ стала очень хрупкой.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик