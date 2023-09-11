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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака ударных дронов на Севере Украины и обстрелы Херсонской области: 565-й день войны

Ключевые события
00:46
Если партнеры не поддержат Украину, то помогут РФ победить — Зеленский
00:17
На Севере Украины — отбой угрозы БПЛА
00:06
В Черниговской и Сумской областях угроза применения дронов РФ
00:01
Зеленский объяснил, готова ли Украина к длительной войне с РФ
Атака ударных дронов на Севере Украины и обстрелы Херсонской области: 565-й день войны
11 сентября, 0:46

Если партнеры не поддержат Украину, то помогут РФ победить — Зеленский

В условиях полномасштабной агрессии на истощение РФ против Украины необходима прочная поддержка союзников и партнеров. Именно Украина взяла на свой народ основное бремя начавшейся войны.

— У меня есть интуиция. Я читаю, слышу и вижу выражение их глаз. Мне говорят: мы всегда будем с тобой. Но я вижу, что на самом деле — это не так, — объяснил президент Украины Владимир Зеленский.

Володимир Зеленський

Фото: Офис президента

11 сентября, 0:17

На Севере Украины — отбой угрозы БПЛА

В Черниговской и Сумской областях — отбой угрозы ударных дронов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Война в Украине — день 565 — новости Украины во время войны онлайн

11 сентября, 0:06

В Черниговской и Сумской областях угроза применения дронов РФ

Группа ударных дронов находятся в Черниговской и Сумской областях. Вражеские беспилотники движутся в западном направлении, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Украинские защитники предупреждают, что возможно распространение воздушных тревог по вектору перемещения ударных дронов.

Война в Украине — день 565 — новости Украины во время войны онлайн

11 сентября, 0:01

Зеленский объяснил, готова ли Украина к длительной войне с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к длительной войне с Россией. Однако глава государства считает, что российский диктатор Владимир Путин проиграет, потому что РФ стала очень хрупкой.

Зеленський Путін

Война в Украине
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Атака ударных дронов на Севере Украины и обстрелы Херсонской области: 565-й день войны
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