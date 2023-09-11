Бєлгородську область атакували безпілотники: у Росії вночі прогриміли потужні вибухи
О першій ночі 11 вересня Бєлгородську область Росії нібито атакували два безпілотники.
Один із потужних вибухів, що потрапив на записи камер відеоспостереження, оприлюднили місцеві Telegram-канали.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков переконує, що надзвичайна подія сталась в Яковлівському міському окрузі.
У Міноборони РФ стверджують, що обидва БпЛА знищили сили протиповітряної оборони.
В’ячеслав Гладков додає, що фрагменти одного з дронів впали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком.
На місце відразу прибули всі оперативні служби.
Постраждалих, як традиційно переконують після таких подій у Росії, немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: В’ячеслав Гладков, Міноборони Росії
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик