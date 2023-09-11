Бєлгородську область атакували безпілотники: у Росії вночі прогриміли потужні вибухи

О першій ночі 11 вересня Бєлгородську область Росії нібито атакували два безпілотники.

Один із потужних вибухів, що потрапив на записи камер відеоспостереження, оприлюднили місцеві Telegram-канали.

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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков переконує, що надзвичайна подія сталась в Яковлівському міському окрузі.

У Міноборони РФ стверджують, що обидва БпЛА знищили сили протиповітряної оборони.

В’ячеслав Гладков додає, що фрагменти одного з дронів впали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком.

На місце відразу прибули всі оперативні служби.

Постраждалих, як традиційно переконують після таких подій у Росії, немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: В’ячеслав Гладков, Міноборони Росії

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