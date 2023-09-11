ЕС не будет признавать результаты псевдовыборов на ВОТ Украины
Европейский Союз решительно осуждает проведение Российской Федерацией псевдовыборов на оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Об этом говорится в заявлении верховного представителя от имени Европейского Союза, опубликованном на официальном сайте Представительства ЕС в Украине.
Там отмечают, что отвергают тщетную попытку РФ нормализовать незаконный военный контроль и попытку аннексии части территорий.
— Евросоюз не будет признавать проведение так называемых выборов и результаты. Политическое руководство России и лица, причастные к их организации, понесут ответственность за незаконные действия, — отмечают в сообщении.
Там добавили, что псевдовыборы состоялись в условиях принудительной выдачи российских паспортов даже детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека.
В ЕС осуждают давление на независимую группу наблюдения за выборами Голос, включая задержание ее сопредседателя Григория Мелконянца, и призвали РФ обеспечить продолжение наблюдения за выборами со стороны ОБСЕ.
Источник: Представительство ЕС в Украине
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