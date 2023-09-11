ЄС не визнаватиме результати псевдовиборів на ТОТ України
Європейський Союз рішуче засуджує проведення Російською Федерацією псевдовиборів на окупованих територіях України, зокрема, у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
Про це йдеться у заяві верховного представника від імені Європейського Союзу, опублікованій на офіційному сайті Представництва ЄС в Україні.
Там зазначають, що відкидають марну спробу РФ нормалізувати незаконний військовий контроль і спробу анексії частини територій.
– Євросоюз не визнаватиме проведення так званих виборів і результати. Політичне керівництво Росії та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за незаконні дії, – зазначають у повідомленні.
Там додали, що псевдовибори відбулися в умовах примусового видання російських паспортів навіть дітям, примусового переміщення та депортації, масових і систематичних порушень прав людини.
В ЄС засуджують тиск на незалежну групу спостереження за виборами Голос, включно із затриманням її співглави Григорія Мелконянця, і закликали РФ забезпечити продовження спостереження за виборами з боку ОБСЄ.
Джерело: Представництво ЄС в Україні
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