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Вышки для прослушивания и обход квартир с оружием: Федоров о псевдовыборах на ВОТ

Іван Федоров
Фото: УНИАН

Псевдовыборы на временно оккупированной части Украины продолжаются под давлением со стороны захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что группа из двух человек с ящиком для бюллетеней вместе с по меньшей мере двумя вооруженными людьми обходят все дома и квартиры. Федоров сообщил, в случае, если человек открывает дверь, то его заставляют голосовать и бросать бюллетень в открытом виде, что также является нарушением.

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Он отметил, если дверь не открывают, то данные этих людей передают в комендатуру. А эта структура в свою очередь должна заставить жителей временно оккупированных территорий проголосовать. С этой целью захватчики даже могут прибегать к допросу или сажать в подвал на несколько дней.

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Вышки для прослушивания и обход квартир с оружием: Федоров о псевдовыборах на ВОТ

В частности в Мелитополе, как сообщает Федоров в Telegram, российские оккупанты установили вышки мобильной связи и прослушивают телефонные разговоры украинцев.

Федоров сообщил, что одну российскую вышку заметили возле больничного городка, а вторую — на микрорайоне напротив 24-го училища.

Окупанти у Мелітополі розставили вишки для прослуховування (фото)

Фото: Иван Федоров

Іван Федоров, Война в Украине, Мелітополь, псевдовибори
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