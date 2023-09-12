Могут быть не только артиллерийские снаряды: Мусиенко о предоставлении оружия РФ от КНДР

Россия может получить оружие для ведения полномасштабной войны против Украины не только от Северной Кореи, но и от Китая и Ирана. Это станет дополнительным вызовом для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил политический и юридический советник, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального информационного телемарафона.

— Я думаю, что да. Мне кажется, что сейчас есть определенная системность в договоренностях. Этому предшествовали визиты Шойгу — министра обороны РФ в Пхеньян. Здесь есть финализация. Понятно, что это может быть не только оружие Северной Кореи, а наибольшие риски, что может что-то передавать Китай через Северную Корею. Если это только Северная Корея — то это не критично, абсолютно. Если к этому присоединится Китай, также Иран нарастит объемы, то это определенным образом таки проблема. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что оружие из Северной Кореи может уйти. Оно не будет представлять такой большой угрозы. Но если к этому так или иным способом подключится Китай под видом того, что это из Северной Кореи или других стран, тогда это будет представлять для нас дополнительные вызовы.

Аналитик обратил внимание, что больше всего Северная Корея имеет именно снарядов для реактивной артиллерии. В то же время он предположил, что может быть разговор и о предоставлении баллистического вооружения.

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— Да, больше всего у них именно артиллерийских снарядов, больше всего у них снарядов для реактивной артиллерии. Также они производили, в свое время им помог Советский Союз, тогда поставили производство, и в принципе они в артиллерии продвинулись.

Возможно, это могут быть другие виды вооружения. Это могут быть мины, у них есть минометы и прочее. Это то, о чем мы знаем. Ситуация с Северной Кореей такова, что многие говорили, что они не будут способны создать баллистическую. Я помню, как 10-15 лет говорили, что это невозможно. Но как-то им это удалось. Нельзя недооценивать эти вызовы, — утверждает Мусиенко.

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