Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
На Полтавщине нашли мертвой 14-летнюю девушку: что известно
Верификация выплат ВПЛ: Верещук заявила, что до 180 тыс. человек ошибочно получают средства
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки

ядерна ракета КНДР
Фото: Depositphotos

В субботу, 2 сентября, Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки, в ней были задействованы две крылатые ракеты большой дальности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

Указано, что учения были проведены, чтобы “предупредить врагов”, что Северная Корея будет готова к ядерной войне, поскольку Пхеньян снова пообещал усилить военное сдерживание против Вашингтона и Сеула.

— Две крылатые ракеты с макетами ядерных боеголовок пролетели 1500 километров на заданной высоте 150 метров, — говорится в сообщении.

Агентство указывает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также посетил машинный комплекс, который производит морские двигатели, и крупный завод боеприпасов, чтобы подчеркнуть важность укрепления военно-морских сил Пхеньяна.

Ранее Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР.

Читайте также
Россия и КНДР ведут переговоры о соглашениях по поставкам оружия – разведка США
Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки

Источник: Reuters
КНДР, Ракета, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Игнат о ракетах AMRAAM от США: Смогут доставать авиацию РФ, не заходя в зону ПВО
Винищувач F-16 випускає ракету AMRAAM
Для Украины больше не является проблемой поражение целей в РФ на расстоянии 1,5 тыс. км – Данилов
Олексій Данілов
Отечественное КБ Луч подтвердило пуски новой ракеты — видео
Ракета летить в небі
Россия ищет страны-изгои, чтобы попросить у них оружие и боеприпасы — Пентагон
Генерал Патрік Райдер
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Будем рядом с Украиной до ее победы: как встреча в Толедо повлияет на ход войны
Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь