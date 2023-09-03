В субботу, 2 сентября, Северная Корея провела имитацию тактической ядерной атаки, в ней были задействованы две крылатые ракеты большой дальности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

Указано, что учения были проведены, чтобы “предупредить врагов”, что Северная Корея будет готова к ядерной войне, поскольку Пхеньян снова пообещал усилить военное сдерживание против Вашингтона и Сеула.

— Две крылатые ракеты с макетами ядерных боеголовок пролетели 1500 километров на заданной высоте 150 метров, — говорится в сообщении.

Агентство указывает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также посетил машинный комплекс, который производит морские двигатели, и крупный завод боеприпасов, чтобы подчеркнуть важность укрепления военно-морских сил Пхеньяна.

Ранее Минобороны Японии сообщило о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР.

Источник : Reuters

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