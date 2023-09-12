Можуть бути не лише артилерійські снаряди: Мусієнко про надання зброї РФ від КНДР

Росія може отримати зброю для ведення повномасштабної війни проти України не лише від Північної Кореї, а й від Китаю та Ірану. Це стане додатковим викликом для Збройних сил України.

Про це заявив політичний і юридичний радник, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– Я думаю, що так. Мені здається, що зараз є певна системність у домовленостях. Цьому передували візити Шойгу – міністра оборони РФ до Пхеньяна. Тут є фіналізація. Зрозуміло, що це може бути не лише зброя Північної Кореї, а найбільші ризики, що може щось передавати Китай через Північну Корею. Якщо це лише Північна Корея – то це не критично, абсолютно. Якщо до цього долучиться Китай, також Іран наростить об’єми, то це певним чином таки проблема. Тому нам потрібно готуватися до того, що зброя з Північної Кореї може піти. Вона не становитиме такої великої загрози. Але якщо до цього так чи в інший спосіб підключиться Китай під виглядом того, що це з Північної Кореї чи інших країн, тоді це становитиме для нас додаткові виклики.

Аналітик звернув увагу, що найбільше Північна Корея має саме снарядів для реактивної артилерії. Водночас він припустив, що може бути розмова і про надання балістичного озброєння.

Зараз дивляться

– Так, найбільше в них саме артилерійських снарядів, найбільше в них снарядів для реактивної артилерії. Також вони виробляли, свого часу їм допоміг Радянський Союз, тоді поставили виробництво, і в принципі вони в артилерії просунулися.

Можливо, це можуть бути інші види озброєння. Це можуть бути міни, у них є міномети та інше. Це те, про що ми знаємо. Ситуація з Північною Кореєю така, що багато хто говорив, що вони не будуть здатні створити балістичну. Я пам’ятаю, як 10-15 років казали, що це неможливо. Але якось їм це вдалося. Не можна недооцінювати ці виклики, – стверджує Мусієнко.

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