В Совете Европы определили принципы для достижения “полной ответственности” РФ за войну

В Латвии министры юстиции стран-членов и стран-наблюдателей Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов для достижения “полной ответственности” за агрессию России против Украины и обеспечения возмещения всем жертвам войны.

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Документ получил название “Рижские принципы”.

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Указано, что Реестр убытков для Украины должен иметь подход, ориентированный на пострадавших, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины и дети.

В документе также подчеркивается важность оказания помощи национальным органам власти для содействия координации внутренних усилий, направленных на поддержку функционирования Реестра, и проведения содержательных консультаций с гражданским обществом и неправительственными организациями.

— Министры напомнили о важности Реестра убытков как первого шага для обеспечения того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине своей незаконной войной. Работа Реестра, включая его цифровую платформу со всеми данными о претензиях и доказательствах, призвана стать первым компонентом будущего международного механизма компенсации, — говорится в заявлении.

В Совете Европы отметили, что это поможет обеспечить полное и эффективное возмещение убытков Украине и жертвам через отдельный международный инструмент, который будет создан в сотрудничестве с Украиной.

В заявлении указано, что все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные войсками РФ в Украине, должны быть “полностью расследованы и, если это оправдано, преследоваться по закону на национальном и международном уровнях, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия”.

Кроме того, министры заявили о поддержке расследований, проводимых украинскими властями, другими национальными органами власти и прокурором Международного уголовного суда.

Представители Совета Европы призвали все соответствующие заинтересованные стороны активно участвовать в выявлении мест пребывания незаконно депортированных и перемещенных россиянами украинских детей, и оказать помощь для их безопасного возвращения.

Ранее в ООН заявили, что за все нападения на Украину РФ должна понести ответственность.

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