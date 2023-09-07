За все нападения должна быть ответственность: ООН отреагировала на удар РФ по Константиновке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что за все нападения на Украину РФ должна понести ответственность.

Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель спикера генсека Фарахан Гак.

Он отметил, что с точки зрения генерального секретаря, “очевидно, что международное гуманитарное право и международное право в области прав человека должно уважаться”.

— Но, безусловно, генеральный секретарь считает, что за все такие нападения должна быть ответственность, — подчеркнул он.

В свою очередь гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун потрясена ракетной атакой России на людный рынок в Константиновке Донецкой области и отмечает, что этот и другие удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.

— Я потрясена известием о ряде ударов, которые сегодня в очередной раз привели к гибели людей и разрушениям в разных районах Украины. В результате позорного удара несколько часов назад на людном рынке в Константиновке Донецкой области пострадали мирные жители этой разрушенной войной общины. Погибли или получили ранения десятки взрослых и детей, — заявила Браун.

Она отметила, что это печальный день для Украины, однако трагедия в Константиновке является лишь одним из примеров страданий, которые вызывает вторжение России для мирных жителей по всей стране.

В этом контексте координатор ООН напомнила, что 6 сентября из-за ударов РФ были повреждены дома и школа в Запорожье, а также портовая и зерновая инфраструктура в Одесской области на Юге страны.

— Умышленное направление ударов по гражданским лицам или гражданским объектам или нанесение ударов, что приводит к непропорционально большому вреду гражданскому населению или гражданским объектам, является военным преступлением. Соблюдение норм международного гуманитарного права должно быть обеспечено. Народ Украины нуждается в прекращении этого жестокого уничтожения, — подчеркнула она.

Напомним, что днем 6 сентября войска РФ обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области, в результате чего 17 человек погибли и 32 получили ранения.

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