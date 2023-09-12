В Росгвардию начали принимать вагнеровцев из числа бывших заключенных — ISW

Росгвардия может вербовать ранее отбывавших наказание бывших боевиков группировки Вагнера.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

11 сентября российское оппозиционное издание iStories опубликовало истории родственников бывших членов ЧВК Вагнер, которые рассказали, что некоторые вагнеровцы получили приглашения на службу в Росгвардию. Но для этого наемники должны были пройти ряд тестов. Так в Росгвардии хотят удостовериться в благонадежности бывших боевиков.

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По словам экспертов, Росгвардия хочет поглотить остатки наемников и усилить свою роль как внутреннего органа безопасности.

Издание iStories ссылается на рассказ росгвардейца из 2 батальона неустановленного московского подразделения Росгвардии о том, что в его подразделении служат бывшие боевики Вагнера, в том числе не имеющие военного опыта.

Другой военнослужащий Росгвардии из Ростова-на-Дону утверждает, что его подразделение направило бывших вагнеровцев для охраны стратегических объектов на оккупированной территории Украины.

Аналитики считают, что Росгвардия может привлекать бывших наемников Вагнера для пополнения своего кадрового резерва или, возможно, для более прямого контроля над ЧВК, чтобы укрепить внутреннюю безопасность после бунта боевиков летом.

Источник : ISW

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