Режим Лукашенко создает в Беларуси ЧВК на базе вагнеровцев – ЦНС
В Беларуси наемникам ЧВК Вагнера предлагают присоединиться к частной военной компании, созданной диктатором Александром Лукашенко.
Такие данные обнародовал Центр национального сопротивления.
Отмечается, что марионеточный режим в Беларуси формирует собственную ЧВК ГардСервис на базе вагнеровцев.
– Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с Минобороны РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК ГардСервис, — сказано в сообщении.
Эта белорусская ЧВК постоянно тренируется в Минской области на базе бывшего центра спецподготовки Динамо.
А основная задача ЧВК ГардСервис – противодействие оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Лукашенко.
ГардСервис была создана специальным указом белорусского диктатора в 2019 году. Эта структура постоянно сотрудничает с боевиками-вагнеровцами.
Еще в январе западные СМИ писали, что в Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера, а ее участники тренируются на нескольких белорусских полигонах. На тот момент, по неподтвержденным данным, количество персонала ЧВК могло насчитывать более тысячи.
Высказывались предположения, что ГардСервис могут использовать во время войны против Украины – в диверсионно-разведывательных группах и для штурмов.
Как известно, перемещение вагнеровцев в Беларусь началось после неудачной попытки так называемого мятежа в РФ 23-24 июня. Однако уже в августе был замечен активный демонтаж лагеря ЧВК Вагнера в селе Цель под Осиповичами.
23 августа в Тверской области РФ разбился частный пассажирский самолет, среди пассажиров которого числился владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Александр Лукашенко тогда объявил, что вагнеровцы и дальше будут оставаться на территории Беларуси, а новости о гибели Пригожина на это не повлияют.
Источник: Центр национального сопротивления
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