У Росгвардію почали приймати вагнерівців з-поміж колишніх ув’язнених – ISW

Росгвардія може вербувати колишніх бойовиків угруповання Вагнера, які раніше відбували покарання.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

11 вересня російське опозиційне видання iStories опублікувало історії родичів колишніх членів ПВК Вагнер, які розповіли, що деякі вагнерівці отримали запрошення на службу в Росгвардію. Але для цього найманці мали пройти низку тестів. Так у Росгвардії хочуть упевнитися в благонадійності колишніх бойовиків.

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За словами експертів, Росгвардія хоче поглинути залишки найманців і посилити свою роль як внутрішнього органу безпеки.

Видання iStories посилається на розповідь росгвардійця з 2 батальйону невстановленого московського підрозділу Росгвардії, про те, що в його підрозділі служать колишні бойовики Вагнера, які, зокрема, не мають військового досвіду.

Інший військовослужбовець Росгвардії з Ростова-на-Дону стверджує, що його підрозділ направив колишніх вагнерівців для охорони стратегічних об’єктів на окупованій території України.

Аналітики вважають, що Росгвардія може залучати колишніх найманців Вагнера для поповнення свого кадрового резерву або, можливо, для прямого контролю над ПВК, щоб зміцнити внутрішню безпеку після бунту бойовиків влітку.

Джерело : ISW

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