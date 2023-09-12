Украина и так может бить по территории РФ: Бербок объяснила, почему нет смысла ограничивать дальность ракет Taurus

Вооруженные силы Украины уже сейчас имеют технические возможности наносить удары на территории Российской Федерации. Если бы Украина имела намерения, то могла бы уже немедленно запустить ракеты далеко через государственные границы в РФ.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя возможность ограничить дальность полетов ракет Taurus, о которых просит Украина. Она объяснила, необходимо ли осуществлять этот шаг.

— Если бы Украина захотела, она могла бы прямо сейчас запустить ракеты далеко через границу. Но Украина не нападала на Россию, и не хочет нападать на Россию. Украина защищает свою территорию, — обратила внимание глава МИД Германии.

По словам Анналены Бербок, для ее страны очень важно, чтобы военная помощь от правительства Германии для Вооруженных сил Украины действительно работала.

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Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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