Україна і так може бити по території РФ: Бербок пояснила, чому немає сенсу обмежувати дальність ракет Taurus

Збройні сили України вже зараз мають технічні можливості завдавати ударів на території Російської Федерації. Якби Україна мала наміри, то могла б вже негайно запустити ракети далеко через державні кордони до РФ.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи можливість обмежити дальність польотів ракет Taurus, про які просить Україна. Вона пояснила, чи необхідно здійснювати цей крок.

– Якби Україна захотіла, вона могла б прямо зараз запустити ракети далеко через кордон. Але Україна не нападала на Росію, і не хоче нападати на Росію. Україна захищає свою територію, – звернула увагу очільниця МЗС Німеччини.

За словами Анналени Бербок, для її країни дуже важливо, щоб військова допомога від уряду Німеччини для Збройних сил України дійсно працювала.

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Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung

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