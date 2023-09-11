Кулеба о ракетах Taurus: Процесс принятия решения в Германии продвигается вперед

Вопрос предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus продвигается вперед во время внутренних дискуссий в Германии. Эта опция остается открытой.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Ракеты Taurus были одной из ключевых тем переговоров. По словам Кулебы, процесс принятия решения внутри Германии “продвигается вперед”.

Сейчас смотрят

– Мы подробно проговорили этот вопрос. Стала лучше понятна позиция Германии. Мы рады, что вопрос открыт и продвигается вперед в немецких внутренних дискуссиях. Я выразил готовность все, что нужно от Украины для ускорения этого решения, мы готовы сделать это, — отметил Кулеба.

Он добавил, что решение сейчас за Берлином. Киев, со своей стороны, готов максимально содействовать и выполнить запросы, которые может озвучивать немецкая сторона.

Кулеба обратил внимание, что, имея Taurus, Украина могла бы сохранить больше жизней военных и гражданских. Министр подчеркнул, что сегодня нет “объективных аргументов” не предоставлять эти ракеты.

– Вы все равно это сделаете (предоставите Taurus, — Ред.), это только вопрос времени. И я не понимаю, зачем мы теряем время, – подчеркнул Кулеба, обращаясь к Бербок.

Еще одной темой переговоров были поставки систем ПВО. Кулеба обратил внимание, что “мы приближаемся к новой зиме и ожидаем атаки РФ на нашу энергетическую инфраструктуру и мирные города”.

Кроме того, Украине необходимо больше систем ПВО для защиты портов, чтобы экспортировать зерно в страны мира.

В ходе встречи Кулеба и Бербок обсудили увеличение коалиции в поддержку украинской формулы мира, участие немецких компаний в первом Форуме оборонных индустрий, который вскоре пройдет в Украине.

Кроме того, главы МИД договорились совместно работать над возвращением украинских детей, депортированных российскими оккупантами.

Источник : МИД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.