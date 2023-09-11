Кулеба о ракетах Taurus: Процесс принятия решения в Германии продвигается вперед
Вопрос предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus продвигается вперед во время внутренних дискуссий в Германии. Эта опция остается открытой.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Ракеты Taurus были одной из ключевых тем переговоров. По словам Кулебы, процесс принятия решения внутри Германии “продвигается вперед”.
– Мы подробно проговорили этот вопрос. Стала лучше понятна позиция Германии. Мы рады, что вопрос открыт и продвигается вперед в немецких внутренних дискуссиях. Я выразил готовность все, что нужно от Украины для ускорения этого решения, мы готовы сделать это, — отметил Кулеба.
Он добавил, что решение сейчас за Берлином. Киев, со своей стороны, готов максимально содействовать и выполнить запросы, которые может озвучивать немецкая сторона.
Кулеба обратил внимание, что, имея Taurus, Украина могла бы сохранить больше жизней военных и гражданских. Министр подчеркнул, что сегодня нет “объективных аргументов” не предоставлять эти ракеты.
– Вы все равно это сделаете (предоставите Taurus, — Ред.), это только вопрос времени. И я не понимаю, зачем мы теряем время, – подчеркнул Кулеба, обращаясь к Бербок.
Еще одной темой переговоров были поставки систем ПВО. Кулеба обратил внимание, что “мы приближаемся к новой зиме и ожидаем атаки РФ на нашу энергетическую инфраструктуру и мирные города”.
Кроме того, Украине необходимо больше систем ПВО для защиты портов, чтобы экспортировать зерно в страны мира.
В ходе встречи Кулеба и Бербок обсудили увеличение коалиции в поддержку украинской формулы мира, участие немецких компаний в первом Форуме оборонных индустрий, который вскоре пройдет в Украине.
Кроме того, главы МИД договорились совместно работать над возвращением украинских детей, депортированных российскими оккупантами.
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