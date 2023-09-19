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Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский приехал в США: какие встречи запланированы во время поездки

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на территории США. Там запланирован ряд важных встреч и событий.

Среди них — Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи, отметил глава государства.

— США. Нью-Йорк. Сразу из аэропорта еду к нашим воинам, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию. Прежде всего — поддержка наших людей, благодарность тем, кто помогает Украине и украинцам, — сообщил Зеленский.

В Вашингтоне запланированы переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, американским военным руководством.

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— Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общественностью. Поблагодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость, — сказал президент Украины.

По мнению президента, территориальная целостность государства — ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности, Устава ООН.

Необходимо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение членам ООН в указанном вопросе, утверждает Зеленский.

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Зеленский приехал в США: какие встречи запланированы во время поездки

Война в Украине, Владимир Зеленский, Нью-Йорк, Президент України, США, Украина-США
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