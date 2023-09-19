США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов

Соединенные Штаты Америки объявили о новом санкционном пакете против международной сети, которая помогает Ирану изготавливать беспилотники.

Об этом говорится в сообщении Минфина США от 19 сентября.

Санкции ввели против семи физических и четырех юридических лиц из Ирана, Китая, России и Турции в связи с разработкой иранских беспилотных летательных аппаратов и военных самолетов.

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Отмечается, что эта сеть способствовала поставкам и финансовым операциям в поддержку иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), которая занимается производством, закупкой и техническим обслуживанием дронов и военных самолетов.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США также обновило запись HESA в Списке специально определенных граждан и заблокированных лиц (SDN), внеся в него новый псевдоним, который использовался для обхода санкций и мер экспортного контроля.

Кто попал под санкции?

Мехди Гогердчян — управляющий директор HESA и член совета директоров фирмы (Иран);

Хамидреза Нури — заместитель главы совета директоров HESA (Иран);

Хусейн Аини — директор HESA по производству БПЛА и курирует испытания БПЛА компании в Сирии (Иран);

Су Чуньпен — управляющий директор и владелец Shenzhen Jiasibo (Китай);

компания Shenzhen Jiasibo (Китай);

компания Dong Wenbo (Китай);

Мехмет Токдемир (Турция);

Алааддин Айкут (Турция).

Кроме того, Соединенные Штаты добавили в список ограничений российские компании Дельта-Аэро, ОАО НПП Аэросила и ОАО Стар.

Эти российские компании внесены в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, или товаров, или услуг в поддержку HESA.

Источник: Минфин США

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