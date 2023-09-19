США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов
Соединенные Штаты Америки объявили о новом санкционном пакете против международной сети, которая помогает Ирану изготавливать беспилотники.
Об этом говорится в сообщении Минфина США от 19 сентября.
Санкции ввели против семи физических и четырех юридических лиц из Ирана, Китая, России и Турции в связи с разработкой иранских беспилотных летательных аппаратов и военных самолетов.
Отмечается, что эта сеть способствовала поставкам и финансовым операциям в поддержку иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), которая занимается производством, закупкой и техническим обслуживанием дронов и военных самолетов.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США также обновило запись HESA в Списке специально определенных граждан и заблокированных лиц (SDN), внеся в него новый псевдоним, который использовался для обхода санкций и мер экспортного контроля.
Кто попал под санкции?
- Мехди Гогердчян — управляющий директор HESA и член совета директоров фирмы (Иран);
- Хамидреза Нури — заместитель главы совета директоров HESA (Иран);
- Хусейн Аини — директор HESA по производству БПЛА и курирует испытания БПЛА компании в Сирии (Иран);
- Су Чуньпен — управляющий директор и владелец Shenzhen Jiasibo (Китай);
- компания Shenzhen Jiasibo (Китай);
- компания Dong Wenbo (Китай);
- Мехмет Токдемир (Турция);
- Алааддин Айкут (Турция).
Кроме того, Соединенные Штаты добавили в список ограничений российские компании Дельта-Аэро, ОАО НПП Аэросила и ОАО Стар.
Эти российские компании внесены в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, или товаров, или услуг в поддержку HESA.
Источник: Минфин США
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