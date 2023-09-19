Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов

Мінфін США
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки объявили о новом санкционном пакете против международной сети, которая помогает Ирану изготавливать беспилотники.

Об этом говорится в сообщении Минфина США от 19 сентября.

Санкции ввели против семи физических и четырех юридических лиц из Ирана, Китая, России и Турции в связи с разработкой иранских беспилотных летательных аппаратов и военных самолетов.

Сейчас смотрят

Отмечается, что эта сеть способствовала поставкам и финансовым операциям в поддержку иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), которая занимается производством, закупкой и техническим обслуживанием дронов и военных самолетов.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США также обновило запись HESA в Списке специально определенных граждан и заблокированных лиц (SDN), внеся в него новый псевдоним, который использовался для обхода санкций и мер экспортного контроля.

Кто попал под санкции?

  • Мехди Гогердчян — управляющий директор HESA и член совета директоров фирмы (Иран);
  • Хамидреза Нури — заместитель главы совета директоров HESA (Иран);
  • Хусейн Аини — директор HESA по производству БПЛА и курирует испытания БПЛА компании в Сирии (Иран);
  • Су Чуньпен — управляющий директор и владелец Shenzhen Jiasibo (Китай);
  • компания Shenzhen Jiasibo (Китай);
  • компания Dong Wenbo (Китай);
  • Мехмет Токдемир (Турция);
  • Алааддин Айкут (Турция).

Кроме того, Соединенные Штаты добавили в список ограничений российские компании Дельта-Аэро, ОАО НПП Аэросила и ОАО Стар.

Эти российские компании внесены в санкционный список за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки, или товаров, или услуг в поддержку HESA.

Читайте также
Из списка исключили четырех человек. ЕС на полгода продлил санкции против РФ
США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов

Источник: Минфин США

Иран, Безпілотники, санкції, Санкції проти Росії, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зерновые хабы и сотрудничество в сфере безопасности: Зеленский встретился с президентом Кении
США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов
Это должно происходить быстрее: президент ЮАР после встречи с Зеленским о возвращении детей и пленных
США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов
Атака дронами по Львову: полиция показала первые кадры после обстрела
влучання у Львові
Выступление в ООН и встреча с Байденом: что известно о визите Зеленского в США
Володимир та Олена Зеленські
Партнеры уже выделили Украине более $76 млрд оборонной помощи — Остин
Ллойд Остін

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов
Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен
США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
США наложили санкции на международные компании, которые помогали Ирану с производством дронов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь