Польша пока не передает Украине оружие – Моравецкий

Польша пока не передает военное оружие Украине, потому что осуществляет масштабное вооружение и модернизацию собственной армии.

Об этом в эфире Polsat News заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Мы сейчас не передаем оружие Украине, поскольку сами вооружаемся самым современным оружием, — подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что Польша в последнее время сделала много заказов на польских оборонных предприятиях, где, в частности, производятся САУ Krab, БТРы Rosomak.

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— Прежде всего делаем ставку на модернизацию и быстрое вооружение польской армии, чтобы она стала одной из сильнейших сухопутных армий мира в очень сжатые сроки, — отметил Моравецкий.

Среди прочего премьер заявил, что несмотря на прекращение передачи Украине вооружения, “хаб в Жешуве по согласованию с американцами и НАТО по-прежнему играет ту же роль, которую он играл и будет играть”.

Справка. Аэропорт Ясенка вблизи Жешува с начала полномасштабной агрессии России против Украины выполняет роль главного хаба, откуда значительная часть западной помощи, в первую очередь военной, попадает в Украину.

К слову, ранее в Офисе президента заявили, что Польша является важным стратегическим партнером Украины, между государствами нет никакого напряжения.

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