Подоляк рассказал, есть ли напряжение в отношениях между Украиной и Польшей

Польша является важным стратегическим партнером Украины, между государствами нет никакого напряжения.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя предстоящую встречу Владимира Зеленского со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

— Через Польшу мы получаем все. Кроме того, что мы имеем оружие, помощь разного типа и т.д., Польша является крайне активной дипломатической, информационной, проукраински настроенной. То есть они все для нас делают. Ни сегодня, ни вчера — нет никакого напряжения. И не будет до конца войны никакого напряжения, — подчеркнул Подоляк.

Советник ОП отметил, что любые страны имеют свои национальные экономические интересы, потому что должны удовлетворять социальные, финансовые потребности, бизнес-потребности своего населения. Польша так же.

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— Все, что касается, например, зерна или других продуктов сельскохозяйственной отрасли, должно проговариваться и на уровне Кабинетов министров, учитывая, что в Польше есть лобби определенные. Но все эти лобби политически-идеологически поддерживают Украину и готовы все делать, чтобы мы выиграли эту войну, предоставлять нам любую помощь, — сказал он.

Подоляк считает, что между Дудой и Зеленским близкие и дружеские отношения.

— Все можно будет спокойно отработать, проговорить, акценты правильно расставить. Но не забываем, что в Польше идут сейчас избирательные гонки — это политические элементы. Также не забываем, что Польша — это партнер Украины, который будет с нами до конца войны в максимально искренних отношениях, — резюмировал Подоляк.

Источник : 24 канал

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