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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Польша наразі не передає Україні зброю – Моравецький

Моравецький
Фото: Getty Images

Польша наразі не передає військову техніку Україні, бо здійснює масштабне озброєння і модернізацію власної армії.

Про це в ефірі Polsat News заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Ми зараз не передаємо зброї Україні, оскільки самі озброюємося найсучаснішою зброєю,- підкреслив Моравецький.

Він наголосив, що Польща останнім часом здійснила багато замовлень на польських оборонних підприємствах, де, зокрема, виробляються САУ Krab, БТРи Rosomak.

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– Насамперед робимо ставку на модернізацію і швидке озброєння польської армії, аби вона стала однією з найсильніших сухопутних армій світу у дуже стислі терміни, – зазначив Моравецький.

Зокрема прем’єр заявив, що не дивлячись на припинення передачі Україні озброєння, “хаб у Жешуві за узгодженням з американцями і НАТО, як і раніше, відіграє ту саму роль, яку він відігравав і відіграватиме”.

Довідка. Аеропорт Ясьонка поблизу Жешува від початку повномасштабної агресії Росії проти України виконує роль головного хабу, звідки значна частина західної допомоги, у першу чергу військової, потрапляє до України.

До речі, раніше в Офісі президента заявили, що Польща є важливим стратегічним партнером України, між державами немає жодного напруження.

Військова техніка, Зброя, Польша, Україна-Польща
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