Британия и Франция уверены в победе Украины в войне — король Чарльз III
Король Соединенного Королевства Чарльз III во время выступления в Сенате Франции заявил, что французы и британцы непоколебимы в решимости добиться победы Украины в войне с Россией.
Об этом он заявил во время первого в истории выступления монарха Великобритании во французском Сенате перед представителями обеих палат французского парламента.
Король Британии начал свое выступление именно со слов в поддержку Украины.
— Вместе мы непоколебимы в нашей решимости добиться победы Украины, — сказал он, обращаясь к французским парламентариям.
Он добавил, что общий потенциал Франции и Великобритании является безграничным.
— Вот почему мы должны лелеять и поддерживать нашу Сердечную Антанту для будущих поколений, чтобы она также стала Антантой для устойчивого развития, — сказал Чарльз III.
Король Британии большую часть обращения говорил на французском.
— Соединенное Королевство всегда будет одним из ближайших союзников Франции и одним из ее лучших друзей, — сказал Чарльз.
Визит монарха широко освещался прессой во Франции и Британии, а фотографии выступления короля появились на первых полосах британских национальных изданий. Это, как пишут обозреватели, указывает на “эру потепления” в отношениях между официальными Лондоном и Парижем после выхода Великобритании из Евросоюза.
Источник: France24
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