Британія та Франція впевнені в перемозі України у війні – король Чарльз III

Король Сполученого Королівства Чарльз III під час виступу у Сенаті Франції заявив, що французи та британці непохитні у рішучості домогтися перемоги України у війні з Росією.

Про це він заявив під час першого в історії виступу монарха Великої Британії у французькому Сенаті перед представниками обох палат французького парламенту.

Король Британії почав свій виступ саме зі слів на підтримку України.

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– Разом ми непохитні в нашій рішучості домогтися перемоги України, – сказав він, звертаючись до французьких парламентарів.

Він додав, що спільний потенціал Франції та Великої Британії є безмежним.

– Ось чому ми повинні плекати і підтримувати нашу Сердечну Антанту для майбутніх поколінь, щоб вона також стала Антантою для сталого розвитку, – сказав Чарльз III.

Король Британії більшу частину звернення говорив французькою.

– Сполучене Королівство завжди буде одним з найближчих союзників Франції та одним з її найкращих друзів, – сказав Чарльз.

Візит монарха широко висвітлювався пресою у Франції та Британії, а фотографії виступу короля з’явились на перших шпальтах британських національних видань. Це, як пишуть оглядачі, вказує на “еру потепління” у відносинах між офіційними Лондоном та Парижем після виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Джерело: France24

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