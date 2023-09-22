Британія та Франція впевнені в перемозі України у війні – король Чарльз III
Король Сполученого Королівства Чарльз III під час виступу у Сенаті Франції заявив, що французи та британці непохитні у рішучості домогтися перемоги України у війні з Росією.
Про це він заявив під час першого в історії виступу монарха Великої Британії у французькому Сенаті перед представниками обох палат французького парламенту.
Король Британії почав свій виступ саме зі слів на підтримку України.
– Разом ми непохитні в нашій рішучості домогтися перемоги України, – сказав він, звертаючись до французьких парламентарів.
Він додав, що спільний потенціал Франції та Великої Британії є безмежним.
– Ось чому ми повинні плекати і підтримувати нашу Сердечну Антанту для майбутніх поколінь, щоб вона також стала Антантою для сталого розвитку, – сказав Чарльз III.
Король Британії більшу частину звернення говорив французькою.
– Сполучене Королівство завжди буде одним з найближчих союзників Франції та одним з її найкращих друзів, – сказав Чарльз.
Візит монарха широко висвітлювався пресою у Франції та Британії, а фотографії виступу короля з’явились на перших шпальтах британських національних видань. Це, як пишуть оглядачі, вказує на “еру потепління” у відносинах між офіційними Лондоном та Парижем після виходу Великої Британії з Євросоюзу.
Джерело: France24
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