250 млн фунтов и церемония желто-синих тонах: как прошла коронация Чарльза III в Британии

В Британии состоялась трехдневная коронация Чарльза III. Британские монархи единственные в Европе, которые уже более тысячи лет сохраняют традицию коронации. И эту торжественную церемонию поддерживают миллионы подданных.

Весь мир наблюдал за церемонией благодаря трансляции в Вестминстерском аббатстве. Для Украины она была особенной, ведь проходила в сине-желтых цветах, хотя впоследствии официальные представители Букингемского дворца назвали это “счастливым стечением обстоятельств”.

Впрочем, весь мир увидел в этом знак поддержки британцами борьбы украинцев против российской агрессии. Точно не случайно на церемонии первая леди США Джилл Байден и ее внучка были в одежде синего и желтого цветов. На коронации была и первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Наши народы имеют общие ценности: жизнь, свободу, демократию. Пусть именно они станут признаком эпохи ваших величеств и для Соединенного Королевства, и для нас, — заявила Зеленская.

Всего собралось более 2 тыс. почетных гостей из 200 стран мира. Президентов России, Беларуси и еще нескольких диктаторских режимов не приглашали.

Это первая церемония в XXI веке. Коронация стоила Британии 250 млн фунтов. Для сравнения — церемония Елизаветы второй обошлась в 47 млн фунтов.

Сама Коронация длилась более 2 часов. После традиционных присяги и речей начинается самая сокровенная часть церемонии — помазание. После — Чарльзу по очереди вручают символы государственности и официально провозглашают королем.

Рейтинг Чарльза III снизился с момента его вступления на престол, а в низу рейтинга находится его жена Камила.

Кроме самой коронации, на следующий день в Виндзорском замке состоялся торжественный концерт. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли, американская певица Кэти Перри и поп-исполнитель Лайонел Ричи приветствовали короля.

Впрочем, не все разделяют всеобщего восторга. Сторонники республики даже в день коронации скандировали Это не мой король. Не обошлось даже без задержаний.

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