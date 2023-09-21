Польша продолжит предоставление Украине оружия в рамках действующих контрактов – правительство
Польша передает и продолжит передавать Украине только то вооружение, которое ранее было согласовано в контрактах.
Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает агентство PAP.
Он подчеркнул, что это крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1898 года, – на поставку гаубиц Краб.
– В контексте вопросов о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам, заключенным с Украиной, – сказал Петр Мюллер.
Кроме того, в Польше до сих пор работает международный хаб помощи для Украины.
В первые месяцы войны Польша предоставила ключевые для обороны Украины танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы. Мюллер уточнил, что это делалось также и для того, чтобы в будущем предотвратить нападение РФ на другие страны ЕС, включая Польшу.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша пока не передает оружие Украине, поскольку сама вооружается самыми современными образцами. По его словам, в последнее время правительство много заказало на польских оборонных предприятиях, где, в частности, изготавливают САУ Krab, БТРы Rosomak.
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко