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Польша продолжит предоставление Украине оружия в рамках действующих контрактов – правительство

Польша продолжит предоставление Украине оружия в рамках действующих контрактов – правительство
Фото: Генштаб ВСУ

Польша передает и продолжит передавать Украине только то вооружение, которое ранее было согласовано в контрактах.

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает агентство PAP.

Он подчеркнул, что это крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1898 года, – на поставку гаубиц Краб.

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– В контексте вопросов о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам, заключенным с Украиной, – сказал Петр Мюллер.

Кроме того, в Польше до сих пор работает международный хаб помощи для Украины.

В первые месяцы войны Польша предоставила ключевые для обороны Украины танки, бронетехнику, самолеты и боеприпасы. Мюллер уточнил, что это делалось также и для того, чтобы в будущем предотвратить нападение РФ на другие страны ЕС, включая Польшу.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша пока не передает оружие Украине, поскольку сама вооружается самыми современными образцами. По его словам, в последнее время правительство много заказало на польских оборонных предприятиях, где, в частности, изготавливают САУ Krab, БТРы Rosomak.

Война в Украине, Польша, Украина
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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
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