Польща продовжить надання Україні зброї в межах чинних контрактів – уряд

Польща передає і продовжить передавати Україні тільки те озброєння, яке раніше було погоджено в контрактах.

Про це заявив спікер уряду Польщі Пьотр Мюллер, повідомляє агентство PAP.

Він наголосив, що це найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройовою промисловістю після 1898 року, – на постачання гаубиць Краб.

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— У контексті питань про постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює тільки заздалегідь узгоджені постачання боєприпасів і озброєння, зокрема за контрактами, укладеними з Україною, – сказав Пьотр Мюллер.

Крім того, у Польщі досі працює міжнародний хаб допомоги для України.

У перші місяці війни Польща надала ключові для оборони України танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси. Мюллер уточнив, що це зроблено і для того, щоб у майбутньому запобігти нападу РФ на інші країни ЄС, включно з Польщею.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща поки що не передає зброю Україні, оскільки сама озброюється найсучаснішими зразками. За його словами, останнім часом уряд багато замовив на польських оборонних підприємствах, де, зокрема, виготовляють САУ Krab, БТРи Rosomak.

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