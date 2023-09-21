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Германия не отказывается от передачи ракет Taurus, однако не может сделать это сейчас — Писториус

Германия не отказывается от передачи ракет Taurus, однако не может сделать это сейчас — Писториус
Фото: Getty Images

Германия не отказывала Украине в передаче крылатых ракет большой дальности Taurus, но не готова сделать это прямо сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

— Нет, мы не отказываемся от передачи крылатых ракет. Мы изучаем запрос и его последствия. Например, необходимо принять во внимание юридические или технические аспекты. Я осознаю, что это требует времени, — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что осознает, какие преимущества крылатые ракеты Taurus могут дать Украине. Писториус напомнил, что Германия является вторым по величине поставщиком военной техники Украине и крупнейшим в Европе.

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— Мы поставляем множество важных систем вооружения, особенно для противовоздушной обороны, а также большое количество боеприпасов. Все это каждый день спасает жизни в Украине, — говорит министр.

Напомним, что 19 сентября Министерство обороны Германии объявило о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью €400 млн.

Война в Украине, Военная техника, Німеччина, Ракета
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